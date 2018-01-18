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Главная » НОВОСТИ » В Мурманском отделении консульства Финляндии досрочно голосуют за будущего президента
 
 
 
 
19 Января 2018 года, 09:00

В Мурманском отделении консульства Финляндии досрочно голосуют за будущего президента


МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Финляндии и за её пределами идёт досрочное голосование на выборах президента. Оно организовано для тех, кто имеет право голоса, но по разным причинам не может прийти на избирательный участок 28 января. За пределами страны избирательные участки открыты в дипломатических миссиях Суоми.

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В Мурманске отдать голос за одного из восьми кандидатов можно в Отделении Генерального Консульства Финляндии. По словам ответственных сотрудников, в основном голосуют граждане Финляндии – работники Отделения, а также те финны, кто находится в Мурманской области и не смогут быть в день голосование на родине.

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Процедура досрочного голосования на президентских выборах не отличается от муниципальных. Разве что количество кандидатов меньше в тысячи раз – на этих выборах зарегистрировано восемь человек, все они «пронумерованы» согласно жеребьевке, традиционно начиная с цифры «2».

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Бюллетень для голосования тоже выглядит непривычно для россиян – сложенный вдвое лист формата А5 с большим кругом в центре внутренней стороны. В этот круг избиратель вписывает номер кандидата, за которого он отдаёт свой голос.

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После этого бюллетень валидируется членом избирательной комиссии (на него ставится печать), вкладывается и запечатывается в непрозрачный конверт, который в свою очередь вместе с приглашением на выборы вкладывается в обычный почтовый конверт. Если избиратель не получил приглашения, то на участке для голосования его выпишут за считанные минуты, предварительно сверив данные регистрации голосующего с адресом участка того муниципалитета, где он проживает.

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После этого дважды запечатанный бюллетень опускается в урну. По окончании досрочного голосования конверты изымаются из урны и почтой доставляются по муниципалитетам, к которым приписаны избиратели. Вскрытие конвертов и подсчёт голосов будет проводиться в день выборов.

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Напомним, выборы президента Финляндии состоятся 28 января 2018 года. В качестве кандидатов зарегистрировано восемь человек: действующий президент Саули Ниинистё, Матти Ванханен (партия «Финляндский центр»), Пекка Хаависто (лидер партии «Зелёный союз»), Мерью Кюллёнен (партия «Левый союз»), Нильс Турвальдс («Шведская народная партия»), Лаура Хухтасаари («Истинные финны»). Досрочное голосование продлится до 23 января. В Мурманске избирательный участок в отделении консульства закроется вечером 19 января 2018 года.

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