Мурманчанин лишился квартиры, задолжав банку по кредиту

19 Января 2018 года, 10:14

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ - В отделе судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Мурманска в пользу кредитного учреждения задолженности в размере более 950 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом было обращено взыскание на залоговую квартиру должника площадью 52,1 кв.м. Мужчина мер для погашения задолженности по ипотечному кредиту не предпринял. Судебный пристав передал квартиру в специализированную организацию на реализацию. В результате торгов квартира продана, денежные средства перечислены взыскателю.