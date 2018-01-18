График уборки снега с 21 по 27 января

19 Января 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети Мурманска будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках:

— по улице Академика Павлова, от дома №7 до дома №1, с двух сторон с 23:00 21 января до 8:00 22 января;

— по улице Чехова с двух сторон с 23:00 21 января до 8:00 22 января;

— по улице Чехова с двух сторон с 8:00 до 16:00 22 января;

— по улице Генерала Фролова с 8:00 до 16:00 22 января;

— по улице Ломоносова (четная сторона) с 23:00 22 января до 8:00 23 января;

— по проезду Лыжному с двух сторон с 23:00 22 января до 8:00 23 января;

— по проезду вдоль 302 микрорайона с 8:00 до 16:00 23 января;

— по проезду вдоль домов №№ 29-35 по улице Шабалина с 8:00 до 16:00 23 января;

— по дороге на телецентр с 8:00 до 16:00 23 января;

— по проезду вдоль 302 микрорайона с 23:00 23 января до 8:00 24 января;

— по улице Зои Космодемьянской, от дома № 100 по проспекту Кольскому до дома № 27 по улице Зои Космодемьянской (четная сторона), с 8 часов до 16 часов 24 января;

— по проезду вдоль домов №№29-35 по улице Шабалина с 8 часов до 16 часов 24 января;

— по проезду от дома №50 до дома №40а по улице Героев Рыбачьего с 8:00 до 16:00 24 января;

— по улице Зои Космодемьянской, от улицы Морской до дома №2а по проезду Молодежному (четная сторона), с 23:00 24 января до 8:00 25 января;

— по улице Ломоносова, от улицы Капитана Пономарева до проезда Лыжного, с двух сторон с 8:00 до 16:00 25 января;

— по улице Зои Космодемьянской, от улицы Морской до дома №2а по проезду Молодежному (четная сторона), с 8:00 до 16:00 25 января;

— по проезду от дома №50 до дома №40а по улице Героев Рыбачьего с 8:00 до 16:00 25 января;

— по улице Капитана Буркова, от улицы Академика Книповича до улицы Профессора Сомова (нечетная сторона), с 8:00 до 16:00 25 января;

— по проезду от улицы Старостина вдоль домов №№1-25 по проезду Северному с 8:00 до 16:00 25 января;

— по улице Капитана Буркова, от улицы Профессора Сомова до дома №27 по улице Капитана Буркова, с двух сторон с 23:00 25 января до 8:00 26 января;

— по улице Ломоносова, от улицы Капитана Пономарева до проезда Лыжного, с двух сторон с 8:00 до 16:00 26 января;

— по улице Зои Космодемьянской, от дома №2а по проезду Молодежному до дома №102 по проспекту Кольскому (четная сторона), с 8:00 до 16:00 26 января;

— по улице Полярный Круг с двух сторон с 8:00 до 16:00 26 января;

— по проезду от улицы Старостина вдоль домов №№1-25 по проезду Северному с 8:00 до 16:00 26 января;

— по улице Капитана Буркова, от дома №27 до дома №45 по улице Капитана Буркова, с двух сторон с 23:00 26 января до 8:00 27 января;

— по улице Полярный Круг с двух сторон с 8:00 до 16:00 27 января;

— по проезду вдоль 307 микрорайона с 8:00 до 16:00 27 января;

— по улице Капитана Буркова, от дома №27 до дома №45 по улице Капитана Буркова, с 8:00 до 16:00 27 января.

АГМ