Сформирован график ввода лифтов в эксплуатацию в 2018 году

19 Января 2018 года, 13:51

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области совместно с НКО «Фонд капитального ремонта» прошло совещание с подрядными организациями по вопросу замены лифтов.

В ходе совещания представители подрядных организаций отчитались о выполнении работ, количестве лифтов, сданных в управляющие организации, а также о количестве введенных в эксплуатацию лифтов. Подрядчики озвучили проблемные вопросы, с которыми приходится сталкиваться при производстве работ. Решено направлять вопросы, связанные с деятельностью УК, в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области.

По результатам совещания сформирован график сдачи готовых лифтов в управляющие компании, согласованный с Фондом капремонта и подрядными организациями.