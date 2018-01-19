Знакомьтесь: Сами Рантамяки – новый координатор Финского консульства по культуре и СМИ в Мурманске

19 Января 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ - Новый координатор по вопросам культуры и СМИ, Сами Рантамяки начинает работу в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Сами Рантамяки официально приступил к своим обязанностям. Ранее он работал в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге и учился по обмену в государственном университете Удмуртии в Ижевске.

«Я рад, что получил возможность начать работу координатора в Мурманске. Мурманчане очень дружелюбны, и в городе я уже начинаю чувствовать себя как дома. Я побывал на «солнечной горке», и было так приятно увидеть Солнце после полярной ночи», - рассказывает Рантамяки.

Сами Рантамяки родом из Похьянмаа, своё детство он провел на побережье. Он увлекается бегом и катанием на сноуборде. Первую поездку в Мурманскую область он совершил в позапрошлом году, когда приехал кататься на доске в Кировск.

Последние семь лет координатором по вопросам культуры и СМИ финского консульства была Сари Пёюхёнен. В декабре 2017 года она вернулась в Финляндию.