Около 6,5 тысяч северян приняли участие в крещенских купаниях

19 Января 2018 года, 14:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ - Крещенские купания на территории Мурманской области прошли без происшествий. В них приняли участие около 6,5 тысяч человек, в том числе в Мурманске - около 1500 человек. Во всех действующих храмах Мурманской области прошли торжественные богослужения, посвященные Крещению.

Несчастных случаев при проведении религиозного праздника не отмечено. Было организовано дежурство руководящего состава регионального МЧС, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

Для обеспечения правопорядка наружные наряды полиции были приближены к местам проведения массовых и публичных мероприятий. Нарушений общественно порядка зафиксировано не было.