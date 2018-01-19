В Апатитах построят новый железнодорожный переход

19 Января 2018 года, 14:20

АПАТИТЫ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В 2018 году на Октябрьской железной дороге будут введены 10 новых железнодорожных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Пешеходный переход появится, в том числе, в Апатитах.

Пешеходные переходы будут выполнены на одном уровне с железной дорогой и оснащены световой и звуковой сигнализацией. На данный момент в зоне деятельности Октябрьской магистрали действуют 187 оборудованных переходов.

По итогам 2017 года на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил пересечения железнодорожных путей пострадало 246 человек, 171 из них погиб, в том числе 12 несовершеннолетних.

Фото: Сергей JSV