Названа причина смерти женщины, найденной на берегу Баренцева моря

19 Января 2018 года, 14:25

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Стала известная причина смерти 38-летней женщины, которую на прошлой неделе обнаружили на берегу Баренцева моря в Териберке. Мурманчанка скончалась от общего переохлаждения организма. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как сообщалось ранее, тело женщины было обнаружено туристами 13 января на берегу губы Корабельная. Следов, которые бы свидетельствовали о криминальном характере гибели женщины, на её теле обнаружено не было.

Родственники ищут свидетелей, которые видели женщину в период с 11 по 13 января.