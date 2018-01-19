Мурманские школьники смогут попасть на съемки фильма «Выйти из группы»

19 Января 2018 года, 15:00

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ - МТС совместно с киностудией «Корпорация Русская Фильм Группа» (RFG) запускают новый конкурсный киносезон благотворительного проекта «Поколение М». Подростки со всей страны, в том числе, из Мурманской области, будут бороться за возможность войти в состав команды полнометражного фильма и принять участие в съемках фильма «Выйти из группы» в Москве.

Принять участие в состязании смогут подростки 15-18 лет из всех регионов России. Ребятам предлагается создать собственную короткометражную картину на тему «Онлайн-поколение», которая расскажет об интересах тинейджеров в цифровом пространстве, влиянии технологий на современный мир и жизнь каждого человека. Работы, снятые в свободном жанре и на любое оборудование, включая камеру мобильного телефона, принимаются на сайте проекта pokolenie.mts.ru до 30 апреля 2018 года.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2018 года. Авторы лучшего фильма войдут в состав профессиональной съемочной группы. Они примут участие в создании картины «Выйти из группы», основной темой которой станет жизнь подростков в социальных сетях.

«Для ребят, которые решили связать свою жизнь с кино, «Поколение М» станет отличной площадкой для старта: поможет сориентироваться в выборе профессии и даст возможность учиться у признанных мастеров. Уже третий год мы запускаем все новые киносостязания для ребят со всей страны. Победители прошлых сезонов проекта уже прошли стажировки у мэтров кино, попробовали себя в съемках собственных картин на профессиональном оборудовании и продолжают свой путь в профильных вузах. В этом году победителя ждет уникальный шанс войти в режиссерскую группу полнометражного фильма, изнутри увидеть процесс его производства и получить ценный опыт для будущих этапов развития в индустрии», — подчеркнула руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

Своим творчеством все участники проекта «Поколение М» помогают сверстникам, нуждающимся в лечении. Все онлайн-активности ребят на официальных площадках «Поколения М» — сайте проекта, в группе во «ВКонтакте» и на странице в Instagram — МТС переводит в деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направляет на операции тяжелобольным детям.