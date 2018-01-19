Мурманчан предупреждают о мошенниках

19 Января 2018 года, 15:55

МУРМАНСК/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В медиа появилась информация о случаях попытки проверить газовое хозяйство в квартирах северян неизвестными лицами, представляющимися сотрудниками МЧС России.

В МЧС предупреждают, что деятельность по проверке газового хозяйства в жилых газифицированных домах возложена на АО «Мурманоблгаз». Если неизвестный человек хочет проверить газовое хозяйство в квартире, необходимо позвонить в аварийную службу АО «Мурманоблгаз» по номеру телефона «04», с мобильного – «104» или в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номеру телефона «051» и выяснить, направлялся ли по Вашему адресу специалист газовой службы.