Парк «Патриот» будет создан в Мурманской области

19 Января 2018 года, 16:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Проект по созданию в Мурманске филиала парка «Патриот» может быть реализован только в тесном взаимодействии командования Северного флота, правительства Мурманской области и муниципалитетов, в которых этот парк будет расположен, заявила Марина Ковтун.

Парк «Патриот», расположенный в Московской области, — это военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил России. В Мурманской области к его созданию уже приступили, отметил командующий Северным флотом Николай Евменов: музей авиации Северного флота – одна из его частей.

«Но нам бы хотелось идти дальше, отойти от музейных экспозиций и сделать экспозиции живые. Мы хотим сделать технику, на которую можно не только смотреть, но и залезть в нее, посмотреть, ездить на ней. Конечно, должно быть стрельбище или стрелковый комплекс, картинг, танкодром, который покажет, на что способна наша техника», – рассказал Евменов.

Губернатор отметила, что в этом году принято решение подойти к практическому рассмотрению этой задачи, осмотреть земельные участки, которые потребуются для реализации проекта, а также найти частного партнера.

Еще в мае 2016 года Алексей Веллер говорил, что запланированный памятник воинам-оленеводам также войдет в состав парка «Патриот».

Фото: ANDR VARG