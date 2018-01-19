Мошенники звонят россиянам под видом банковских работников

19 Января 2018 года, 16:34

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – В России мошенники применяют новую схему: они покупают у сотовых операторов виртуальные АТС, работающие на основе существующей сети и позволяющие создать рабочее место в любой точке мира. Мошенники оформляют облачную АТС на одноразовую сим-карту. Затем они через веб-интерфейс меняют номер своей станции на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов, выясняют данные карт и воруют деньги.

«Граждане сообщают номер карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций по картам, когда им звонят с номера банка», — рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Абонентам советуют не разглашать персональные данные, такие как PIN, CVV и одноразовые пароли, сотрудникам банка. При дистанционном обслуживании клиентов реальным операционным работникам такие сведения не нужны.