Российские ракеты хотят снабдить беспроводной связью

19 Января 2018 года, 16:50

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – НПО автоматики предлагает отказаться от кабелей во время предстартовых операций. Вместо этого они разрабатывают беспроводную систему питания и связи для перспективных российских ракет.

«НПО разработало и внедряет концепцию автономной бортовой аппаратуры для реализации во всех перспективных комплексах ракетно-космического назначения, — рассказали «Известиям» на предприятии. — Проект уже находится на стадии разработки конструкторской документации».

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что речь идет о новой российской ракете среднего класса «Союз-5». В будущем на беспроводные системы должны перейти все новые носители.

Сейчас все российские ракеты во время предстартовых операций получают электроэнергию и передают данные через проводную сеть. Кабели находятся под открытым небом, они подвержены влиянию осадков и загрязнению. В момент отрыва ракеты от стартового стола кабели физически перерубаются, а питание бортовых систем переходит на аккумуляторы.

Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru