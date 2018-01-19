Россияне за прошлый год накопили почти 30 трлн рублей

19 Января 2018 года, 17:18

РОССИЯ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Россияне на начало декабря 2017 года увеличили свои сбережения до 29,5 трлн рублей, говорится в данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Рост составил 13,9% при том, что инфляция была всего лишь 2,5%.

Больше всего граждане России доверяют свои деньги банкам. Объем депозитов составил 19,6 трлн рублей (без учета валютных вкладов). В наличных у россиян — 5 трлн рублей, а в ценных бумагах — 4,7 трлн рублей.

Несмотря на рост накоплений, в середине прошлого года россияне стали отходить от сберегательной модели поведения. Если в первой половине 2017 года население откладывало в среднем по 200 млрд рублей в месяц, то во второй половине средний размер накоплений составил 150 млрд в месяц.

Одна из причин роста объема сбережений — увеличение реальных зарплат. По данным Росстата, в январе-ноябре их уровень поднялся на 3,2%.

Еще одна причина увеличения накоплений — выгодные ставки по вкладам. Они остаются интересными для населения, даже несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой ЦБ.