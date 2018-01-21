Норвежцы стали реже курить, но чаще употреблять снюс

21 Января 2018 года, 12:20

НОРВЕГИЯ/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Жители Норвегии стали предпочитать сигаретам снюс — увлажнённый табак, который надо помещать под губу, сообщает TJ.

По данным специалистов Центрального статистического бюро Норвегии (SSB), популярность влажного вида бездымного табака составила 12% (10% в 2016 году). Сигареты в 2017 году курили 11% норвежцев. За последние 10 лет показатель снизился в два раза – в 2007 году он составлял 22%.

В Норвегии пачка сигарет в среднем стоит 11 евро (около 770 рублей), а снюс в среднем стоит 9 евро (около 630 рублей) за банку. По норвежским законам, и снюс, и сигареты должны продаваться в упаковках с нейтральным дизайном: без логотипа производителя и ярких красок.

В 2004 году власти Норвегии, в которой ежедневно курил каждый четвертый гражданин, запретили курение в общественных местах. В 2008 году вступил в силу запрет на курение в барах и ресторанах.

Фото: snuslife.ru