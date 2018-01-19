По факту отравления детей в Полярном возбуждено уголовное дело

19 Января 2018 года, 16:54

ПОЛЯРНЫЙ/ 19 января/ БИ-ПОРТ – По факту отравления детей в школе Полярного возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

По предварительным данным следствия, несколько учащихся вышеуказанной школы, посещающие различные классы образовательного учреждения и обеспечивающиеся питанием в нем, обратились в медицинские учреждения здравоохранения ЗАТО Александровск по факту недомогания со схожими симптомами отравления.

Следствием рассматривается версия об организации питания в учреждении, не отвечающей требованиям безопасности. В областной прокуратуре агентству уточнили, что в деятельности МАУО «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск», который оказывает услуги по организации питания учащихся, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее «Би-порт» сообщал, что в суточных пробах пищи обнаружены энтеробактер и золотистый стафилококк. Золотистый стафилококк был выявлен у одного из работников пищеблока. В ближайшее время будет решен вопрос об отстранении от работы персонала пищеблока, у которого обнаружена инфекция, для лечения и обследования.

В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц учреждения образования, а также организации, оказывающей услуги питания школьников.