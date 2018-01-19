Мурманская область присоединяется к празднованию Всероссийского Дня снега

20 Января 2018 года, 12:00

КИРОВСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Завтра, 21 января, в Кировске состоится праздник, приуроченный к Всероссийскому Дню снега. В этом году он пройдет в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!».

В программе – лыжные гонки, соревнования по фристайлу, ски-альпинизму и горнолыжному спорту, зимняя семейная эстафета, саамский футбол. Кроме того, состоится конкурс молодежных социальных проектов – его участники представят макеты сооружений, необходимых, по их мнению, городу и жителям, или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем.

Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта России, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.

Место проведения праздника – северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» (проезд автобусами №108, 104, 102, 131, 12 до конечной остановки «Улица Олимпийская»). С подробной программой можно ознакомиться на сайте Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Начало церемонии открытия в 12:00.

Впервые День снега как всероссийский праздник прошел в 2015 году, и с каждым годом география мероприятия расширяется. В 2018 году праздник здоровья и спорта на своей территории проведут 30 регионов страны. Праздник направлен на пропаганду здорового образа жизни, позитивных жизненных установок для молодежи, развитие семейных традиций.