Команда «Морская академия» выступит в Высшей лиге КВН

20 Января 2018 года, 13:38

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ - В Сочи состоялся фестиваль команд КВН – «КиВиН 2018».

Мурманскую Региональную Лигу представляли 4 коллектива: «Овощной салат», «Регион 51», «Сборная Снежногорска» и «Морская академия». Наиболее успешно на Фестивале выступила команда «Морская академия». По итогам двух отборочных туров, в которых приняли участие почти 500 команд, мурманские моряки были приглашены в гала-концерт и попали в топ-20 команд.

16 января в Зимнем театре Сочи «Морская академия» открывала гала-концерт «КиВиНа-2018».

«Морская академия» стала первой командой, которую члены жюри в составе Александра Маслякова, Александра Маслякова младшего, Семёна Слепакова и Леонида Купридо единогласно пригласили в Высшую лигу КВН.

«Мурманск один из немногих городов России, который за короткое время был представлен в Высшей лиге сразу двумя командами, – рассказала начальник отдела по делам молодежи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Юлия Синякова. – КВН-движение в столице заполярья активно развивается. В Региональной лиге участвуют команды не только Мурманской области, но и Северо-Западного региона и даже Москвы».