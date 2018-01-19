Средневековая чума распространилась из-за людей с вшами и блохами

20 Января 2018 года, 15:47

МИР/ 19 января/ БИ-ПОРТ – Учёные из университетов Осло и Ферары выяснили, что вспышкам чумы в средневековой Европе способствовали не крысы, а люди, пишет TJ. Они обнаружили это с помощью математического моделирования, основанного на исторических записях и статистик.е распространения болезни.

Норвежский профессор Нильс Стенсет рассказал, что специалисты воссоздали три модели распространения: через крыс, по воздуху, а также через вшей и блох, живущих в человеческой одежде и волосах. После этого они сравнили их с историческими данными из девяти городов. Для семи из них подошла третья модель.

Таким образом, говорит Стенсет, самым важным фактором борьбы с будущим распространением чумы оказалась гигиена.

В двух крупнейших вспышках чумы, затронувших Европу — «Юстиниановой чуме» и «Чёрной смерти» — погибли около 100 и 25 млн человек соответственно. В конце 19 века в Китае и Индии произошла третья пандемия, тогда погибли 12 млн.