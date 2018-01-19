Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

20 Января 2018 года, 18:37

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих инженерных частей и подразделений флота с профессиональным праздником – Днем инженерных войск, который отмечается 21 января.

Он пожелал им дальнейших успехов в решении возложенных на них задач, совершенствования профессионального мастерства и полевой выучки.

В течение 2017 года сапёры инженерных подразделений и частей Северного флота выполнили 45 выездов на обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов. В ходе этой работы было обезврежено и уничтожено около 900 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе 97 артиллерийских снарядов, 293 минометных мины, 99 гранат, 3 авиационных боеприпаса, около 500 других взрывоопасных предмета.

Своё профессиональное мастерство военные инженеры Северного флота уверенно демонстрировали и при участии в состязаниях Армейских международных игр в конкурсах «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула». По итогам Всеармейских соревнований среди инженерных частей МО РФ расчёт инженерной машины разграждения отдельного морского инженерного батальона признан лучшим в Вооруженных силах Российской Федерации.