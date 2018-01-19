Международная конференция «Арктические рубежи» пройдёт в Норвегии

20 Января 2018 года, 19:40

ТРОМСЁ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В норвежском Тромсё 21 января начнёт работу международная конференция «Арктические рубежи». В этом году конференция называется так: «Арктические рубежи: объединяя Арктику».

В 2018 году в конференции будут участвовать 13 политиков высокого уровня из разных стран мира, более 100 журналистов, 2500 участников из 35 стран. Министр иностранных дел Норвегии г-жа Ине Эриксен Сёрейде будет одной из 7 норвежских министров, принимающих в этом году участие в конференции.

Устойчивое развитие Арктики требует тесного контакта между заинтересованными сторонами. «Арктические рубежи» способствует налаживанию диалога между политиками, представителями науки, бизнеса и гражданского общества.

Конференция будет работать в период 21-26 января 2018 года.