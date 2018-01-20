В Кировске отменили День снега

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
График уборки снега с 21 по 27 января График уборки снега с 21 по 27 января
В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия В Мурманском индустриальном колледже начинает работу приемная комиссия
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
«Би-порт» сменил адрес «Би-порт» сменил адрес
 
 

Видеоновости16+

Деньги любят: первый выпуск 2018 года
 
 
 
 

Курсы валют 20.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
78,8231
0,2734
1 USD
Доллар США
56,5892
-0,1705
1 EUR
Евро
69,3953
0,1371
10 NOK
Норвежских крон
72,2326
0,1046
10 SEK
Шведских крон
70,7029
0,0588
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-10°
1.8 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманчан предупреждают о мошенниках
19 Января 2018, 15:55
Мурманчан предупреждают о мошенниках
В Апатитах построят новый железнодорожный переход
19 Января 2018, 14:20
В Апатитах построят новый железнодорожный переход
Сформирован график ввода лифтов в эксплуатацию в 2018 году
19 Января 2018, 13:51
Сформирован график ввода лифтов в эксплуатацию в 2018 году
Два брата зарезали двух человек в Ревде
19 Января 2018, 13:40
Два брата зарезали двух человек в Ревде
 
 
 
 

Самое читаемое

Женщина погибла в ДТП под Апатитами
20 Января 2018, 07:25
Два человека погибли в ДТП в районе Заозёрска
20 Января 2018, 21:30
В аварии под Апатитами пострадал ребёнок
20 Января 2018, 16:33
До -12 градусов ожидается в Мурманской области
20 Января 2018, 08:28
В Кировске отменили День снега
20 Января 2018, 15:10
ДК Кирова приглашает на конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»
20 Января 2018, 09:31
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Кировске отменили День снега
 
 
 
 
20 Января 2018 года, 15:10

В Кировске отменили День снега


КИРОВСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В Кировске отменили запланированный на завтра День снега. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды. 21 января в городе ожидается метель с порывами ветра до 20 м/с.

Праздник состоится в следующие выходные – 27 января.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Два человека погибли в ДТП в районе Заозёрска
2.
Международная конференция «Арктические рубежи» пройдёт в Норвегии
3.
Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров с профессиональным праздником
4.
Житель Кандалакши угрожал своей сестре «розочкой»
5.
В аварии под Апатитами пострадал ребёнок
 
 
 
 
    array(4) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36313" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210328.html" ["comment"]=> string(262) "Конечно праздновать День снега в городе, носящим имя большевика С.М. Кирова, в годовщину смерти руководителя большевиков В.И. Ленина не стоило..." ["date"]=> string(19) "2018-01-20 16:38:33" ["autor"]=> string(24) "Н. Грабовский" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.mds.yandex.net/get-yapic/63256/442" ["ip"]=> string(13) "188.170.75.58" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73772922" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36314" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210328.html" ["comment"]=> string(91) "Большевик С.М. Киров чем Вам со снегом не угодил?..))" ["date"]=> string(19) "2018-01-20 17:12:40" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.102" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73773839" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36318" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210328.html" ["comment"]=> string(74) "отменили день снега из-за снега видимо =)." ["date"]=> string(19) "2018-01-21 00:49:12" ["autor"]=> string(10) "Антон" ["email"]=> string(17) "nikifmihail@ya.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "5.142.237.100" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73785154" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36319" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210328.html" ["comment"]=> string(923) "Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok" ["date"]=> string(19) "2018-01-21 01:27:08" ["autor"]=> string(12) "Vlad Solonov" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://graph.facebook.com/v2.5/104680627011912/pi" ["ip"]=> string(12) "84.33.37.150" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73785758" } }
  • Конечно праздновать День снега в городе, носящим имя большевика С.М. Кирова, в годовщину смерти руководителя большевиков В.И. Ленина не стоило...
  • Большевик С.М. Киров чем Вам со снегом не угодил?..))
  • отменили день снега из-за снега видимо =).
  • Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»