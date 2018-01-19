В центральных районах области похолодает до -30 градусов

21 Января 2018 года, 08:13

МУРМНАСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 января/ БИ-ПОРТ - 21 января погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия антициклона, расположенного над Западной Сибирью. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха -10-15 градусов, при прояснениях -20-25 градусов, в центральных районах до -30 градусов в течение суток, гололедица.

На востоке и в центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный, восточный 15-16 м/с. На востоке моря - медленное обледенение судов.