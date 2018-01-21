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21 Января 2018 года, 16:03

Специалисты рассказали, что нашли в пункте содержания безнадзорных животных в Мурмашах


МУРМАШИ/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии Мурманской области завершил проверку организации, которая занимается отловом и содержанием безнадзорных животных в муниципальных образованиях региона. Поводом для проверки стала серия публикаций в средствах массовой информации, в которых сообщалось, что на территории пункта временного содержания безнадзорных животных в Мурмашах обнаружены трупы собак. Кроме того, свидетели рассказали, что собаки, которые содержаться в организации, сильно истощены. 

Проверку согласовала природоохранная прокуратура. В результате проверки было установлено, что организация не проводит обязательной дезинфекции мест нахождения биологических отходов.

«Осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий, к которым относится профилактическая дезинфекция, направлено на недопущение заноса и распространения инфекционных болезней и поддержание эпизоотического благополучия объекта. Особенно важно выполнять обеззараживание в местах содержания отловленных бродячих животных, которые могут быть источниками заразных болезней, в том числе опасных для человека», - говорится в сообщении веткомитета.

По итогам проверки генеральный директор организации оштрафован на 20 тысяч рублей.

С целью пресечения выявленных нарушений организации выдано предписание, в отношении руководителя составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». По результатам рассмотрения административного дела генеральный директор организации привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.   

 

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  • Генеральный директор этой организации, отвечающий за живые души должен нести Уголовную ответственность. Человек получает зарплату за умерщвление животных ... Это что за работа? И ничто не вздрогнет ни в душе , ни в мозгах! Отвратительные нелюди!
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