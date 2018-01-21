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Главная » НОВОСТИ » За кандалакшскими дворами проследят видеокамеры
 
 
 
 
21 Января 2018 года, 17:10

За кандалакшскими дворами проследят видеокамеры


КАНДАЛАКША/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Во дворах Кандалакши появится 20 камер видеонаблюдения. Пилотный проект, реализуемый муниципальной управляющей компанией «Кандалакша» направлен на повышение раскрываемости преступлений, совершаемых в городе. Об этом рассказал глава Кандалакши Михаил Павлов. По его словам, это также даст возможность самим жителям следить за тем, что происходит в их дворе и возле дома.

По его словам в ближайшее время на центральной площади города появятся шесть новых камер видеонаблюдения в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». А накануне он вручил сотрудникам полиции очередной набор современной техники для оснащения комплекса «Безопасный город».

 

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