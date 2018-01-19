«Российское авторское общество» требует с мурманских кинотеатров почти миллион рублей

21 Января 2018 года, 18:10

МУРМАНСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ – «Российское авторское обществое» подало иск к ООО «Кинопредприятие Мурманск» о вхыскании 840 тысяч рублей. Дело было принято в Арбитражном суде Мурманской области 9 января 2018 года, а 16 оставлено без движения, поскольку истец не уплатил государственную пошлину.

Истец требует с кинопредприятия заплатить вознаграждение авторам музыкальных произведений, использованных в кинофильмах. В своих требованиях РАО опирается на статью 1263 Гражданского кодекса, обязывающую выплачивать вознаграждение за публичную трансляцию произведений. Общество настаивает на заключении с ним договоров и уплате причетающихся вознаграждений. А с теми, кто отказывается заключать соглашения, идут разбираться в судах.

С конца декабря прошлого года среди череды исков РАО к различным кафе, магазинам и фитнес-залам, где играла чья-то музыка, можно увидеть с десяток однотипных исков к кинотеатрам. Под раздачу попали также кинотеатры Екатеринбурга, Астрахани, Крыма, Санкт-Петербурга и Москвы. Суммы исковых требований колеблются от 750 до 980 тысяч рублей.

ООО «Кинопредприятие Мурманск» владеет кинотеатрами «Мурманск», «Северное сияние» и «Аврора».