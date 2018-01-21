Что делать члену избирательной комиссии в чрезвычайной ситуации?

21 Января 2018 года, 19:10

МОНЧЕГОРСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ - В Мончегорске для членов избирательных комиссий провели тренировку по отработке алгоритма действий при возникновении чрезвычайной ситуации на избирательном участке в день голосования. Тренировка проходила 17 января в здании городского центра культуры на базе избирательного участка № 202. Об этом сообщили в местной администрации.

Члены участковых избирательных комиссий на практике увидели порядок эвакуации, действия работников правоохранительных органов, других служб, задействованных в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

После проведенного мероприятия состоялся обучающий семинар, на котором рассмотрели вопросы открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий, поговорили об информировании избирателей и о работе со списками избирателей.