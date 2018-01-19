В ЗАТО Александровск состоится праздник встречи солнца

21 Января 2018 года, 20:10

АЛЕКСАНДРОВСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ – В городах ЗАТо Александровск 27 января состоится праздник встречи солнца и конкурсы снежных фигур. Конкурс «Фантазия полярной ночи» стартует одновременно во всех трех городах в 12 час. В Полярном на площади «Двух Капитанов», в Гаджиево – на площади им. Героя Советского Союза Л.А. Матушкина, в Снежногорске – на площади им. В.В. Мурко.

Участникам предстоит вырезать скульптуру и придумать название своему произведению. Конкурсное время работы над созданием снежной фигуры не более 3 час. Все команды будут награждены дипломами и памятными сувенирами, а лучшая – ценным призом.

Церемония награждения победителей состоится во время проведения праздника «Здравствуй, Солнце!».