МИД Финляндии представил свой новый логотип

21 Января 2018 года, 21:10

ФИНЛЯНДИЯ/ 21 января/ БИ-ПОРТ – Министерство иностранных дел Финляндии представило новый логотип ведомства. Концепция Global Perspectives демонстирует международную надёжность, гибкость и инновационность. Волнистость основного голубого логотипа в виде глобуса демонстрирует вещи, которые влияют на Финляндию, и на которые влияет сама страна через МИД. Логотип достаточно гибкий, и может быть адаптирован пол различные маркетинговые потребности.

Функциональность новой визуальной идентичности показывает инновационность финского технологического ноу-хау, говорится в сообщении пресс-службы МИД Финляндии. Дизайн был разработан Микаэлем Кивеля , руководителем проекта в дизайн-агентстве «358»