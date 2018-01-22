В Мурманскую область пришло похолодание

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра, 22 января на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, изморозь. Температура воздуха -15-20 градусов, при прояснениях до -25 градусов,на юго-востоке -11-16 градусов, гололедица.
На востоке и в центральных районах Баренцева моря набюдается ветер юго-восточный 15-17 м/с. На востоке моря - медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -18 градусов, ветер юго-западный 2-3 м/с.