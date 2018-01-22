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Главная » НОВОСТИ » Самолёт, летевший из Мурманска в Москву, опасно сблизился с рейсом из Таллина
 
 
 
 
22 Января 2018 года, 09:21

Самолёт, летевший из Мурманска в Москву, опасно сблизился с рейсом из Таллина


РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В небе над Москвой произошло опасное сближение двух самолётов: «Суперджета», который направлялся из Таллина в столицу России, и «Боинга», выполнявшего рейс Мурманск-Москва. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Инцидент произошёл вечером в субботу.

По данным собеседника, «Суперджет» готовился к посадке в Шереметьево, и на высоте около 4300 метров экипаж доложил о срабатывании системы опасного сближения с другим воздушным судном. Им оказался рейс из Мурманска во Внуково. Расстояние между самолётами составляло около 600 метров. Под руководством диспетчеров оба пилота благополучно развели самолёты и приземлились в аэропортах назначения.

BFM пообщался с командиром Аэробуса 320 Андреем Литвиновым, который рассказал, что подобные случаи происходят не часто, и виноваты в них, как правило, диспетчеры, упускающие обстановку в небе.

«Бывает что-то упускают, но у нас же есть система TCAS — это система опасного сближения, поэтому она очень точная система, и на всех самолетах она сейчас установлена, поэтому, если такая ситуация происходит, то она срабатывает, и разлетаемся», - сказал Литвинов изданию.

По его словам, в подобных ситуациях нет ничего критичного: система срабатывает точно и даёт двум самолётам требуемые направления разлёта.

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