Незаконным постройкам в ДНП «Родничок» отказали в отсрочке

22 Января 2018 года, 09:55

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Кольский районный суд отказал дачному некоммерческому партнерству «Родничок» в отсрочке исполнения ранее вынесенного решения суда. В ноябре 2017 года скандальное ДНП обязали снести все постройки, поскольку они располагаются на землях лесного фонда, и были возведены незаконно. Арендованный, как полагает следствие, при согласовании бывшего министра экологии и природных ресурсов Мурманской области Эльвиры Макаровой, земельный участок также надлежит привести в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить.

ДНП «Родничок» подало заявление о предоставлении отсрочки исполнения решения суда. При принятии решения суд учитывал положения законодательства и позицию прокурора, полагавшего отказать в удовлетворении заявления. В итоги в отсрочке было отказано. Определение суда не вступило в законную силу.

Внимание к ДНП «Родничок» было привлечено после вскрытия факта участия в нём бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой. Чиновница, которой следовало бы охранять природу, напротив, сдала указанному партнёрству в аренду земли лесного фонда. В её отношении возбуждено и расследуется уголовное дело.

Фото: blogg51.ru