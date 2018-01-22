Двое мужчин погибли от промышленного обогревателя в Кировске

22 Января 2018 года, 10:43

КИРОВСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Вечером, 21 января, в квартире дома на улице Кирова в посёлке 25 километр были обнаружены тела двоих мужчин. Погибшие были мертвы уже более трёх дней, на их телах имелись признаки разложения. Как сообщили «Би-порту» в следственном комитете по Мурманской области, тела обнаружил хозяин квартиры.

«По предварительной информации, мужчины сушили свои вещи с помощью промышленного обогревателя, который они оставили включённым на ночь. От высокой температуры одежда начала плавиться», - сообщили в ведомстве.

Вероятно, ядовитые пары при закрытой форточке и стали причиной смерти мужчин.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.