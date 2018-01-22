Электронная путевка может стать обязательной через год

22 Января 2018 года, 10:57

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Электронная турпутевка в России может стать обязательной уже через год, рассказал «Российской газете» руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

У электронной путевки есть ряд преимуществ, отметил он. Во-первых, благодаря этой системе все туристы получают дополнительные гарантии, что обязательства туроператора будут полностью и качественно исполнены. Потребитель на любом этапе может увидеть, где его деньги, что с бронью гостиницы, авиабилетами.

Во-вторых, электронная путевка имеет большое значение с точки зрения безопасности россиян, находящихся за рубежом.

«Сейчас в случае банкротства туроператора или стихийного бедствия, Ростуризм вынужден вручную собирать информацию о количестве туристов и месте их нахождения, что требует времени. Благодаря электронной путевке все необходимые данные будут доступны в любой момент, и туристы смогут чувствовать себя еще более уверенно, выезжая на отдых за границу», – пояснил Сафонов.

Положение об электронной путевке в отраслевом законе уже прописано, но слова «обязательна» там пока что нет. А между тем, подчеркнул Сафронов, максимальный положительный эффект для потребителей эта система даст тогда, когда ею будут пользоваться все участники рынка. Поэтому, считает он, обязательность, «безусловно, надо вводить».

«Думаю, на подготовку к переходу на электронную путевку рынку нужно дать год, – предположил глава Ростуризма. – Сейчас у туроператоров и турагентств как раз есть возможность войти в процесс электронной продажи туристского продукта. Возможно, где-то доработать свое программное обеспечение. Конкретно по датам говорить сложно».