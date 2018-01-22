«Мурманский рыбокомбинат» незаконно использовал воду Кольского залива

22 Января 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Природоохранная прокуратура нашла в деятельности ООО «Мурманский рыбокомбинат» нарушения законодательства об охране вод. Как было установлено в ходе проверки, предприятие, расположено на территории рыбного порта, осуществляло водозабор из Кольского залива с помощью насосной станции, взятой в аренду.

«При этом в нарушение требований Водного кодекса РФ у общества отсутствовал надлежаще оформленный договор водопользования», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В этой связи в отношении директора ООО «МРК» возбуждены дела об административных правонарушениях, по которым он был привлечён к ответственности. Кроме того, в адрес руководителя компании были внесены представления об устранении нарушений, которые в надлежащие сроки не были рассмотрены. За это на директора было заведено ещё одно административное дело.

В настоящее время представление природоохранной прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения федерального законодательства устранены в полном объеме. Обществом прекращено неправомерное водопользование Кольского залива.

В конце 2017 года директор «Мурманского рыбокомбината» Михаил Зуб получил известность после того, как под видом журналиста попал на пресс-конференцию Владимира Путина и рассказал о проблемах в рыбной отрасли.