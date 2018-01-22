Мурманск занял восьмое место в рейтинге туристических городов СЗФО

22 Января 2018 года, 12:42

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Северо-Западного федерального округа по итогам 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов.

В первую десятку городов СЗФО, популярных у туристов, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Вологда, Выборг, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Мурманск, Архангельск и Сыктывкар.

В прошлом году в Мурманске туристы бронировали проживание в отелях в среднем на две ночи и платили 2,4 тысячи рублей в сутки, а дешевле всего в СЗФО проживание туристам обошлось в Сыктывкаре.