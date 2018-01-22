Афганцев, пытавшихся попасть из Мурманской области в Норвегию, отправили в колонию

22 Января 2018 года, 13:00

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области вынесли приговор трём гражданам Исламской Республики Афганистан, которые пытались незаконно пересечь границу с Королевством Норвегия. Свои действия они спланировали ещё в Москве.

В середине сентября прошлого года молодые люди приехали в Мурманск. Чтобы скрыть данные о своих личностях, они избавились от паспортов и иных документов, удостоверяющих их личность, а также от личных вещей. Затем они прибыли в Печенгский район, где 17 сентября 2017 года скрытно пешком преодолели инженерно-технические сооружения, где были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России. Уголовное дело расследовалось следственным отделом Управления ФСБ по Мурманской области.

Обвиняемые вину в совершении преступления признали, активно способствовали в расследовании уголовного дела. Печенгский районный суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев каждому с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.