Мурманскую «Атлантику» продали для покупки гостиницы «Север»

22 Января 2018 года, 13:32

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Кинотеатр «Атлантика» был продан для того, чтобы у города были финансовые средства на выкуп гостиницы «Север», сообщил глава администрации Андрей Сысоев.

Бюджет 2018 года для города непростой, отметил Сысоев. Во-первых, нужны средства для возмещения межтарифной разницы перевозчикам, которые занимаются пассажирскими перевозками на территории Мурманска. Во-вторых, финансы пойдут на строительство котельной на улице Фестивальной. А в-третьих, в городе дефицит помещений маневренного фонда.

«Во второй половине 2017 года у нас произошли известные события: расселение улицы Новосельской в связи с прекращением отопления, взрыв газа на улице Зеленой, много пожаров в деревянном фонде, – перечислил сити-менеджер. – Всего в качестве маневренного фонда было предоставлено 187 жилых помещений».

Общий объем финансирования этих трех пунктов составляет порядка полумиллиарда рублей, почеркнул Андрей Сысоев.

В конце прошлого года АО «Севмаш» выставил на продажу девятиэтажное здание гостиницы «Север». Это 65 квартир, общая площадь подъезда – 2500 метров квадратных, а цена значительно ниже рыночной – всего 56,7 млн рублей, то есть 22,5 тысячи за один квадратный метр.

«В связи с той ситуацией, что сложилась на рынке маневренного фонда, этот аукцион был очень интересен муниципалитету. Было решено, что этот дом покупает АО «Север». Для того чтобы осуществить сделку, необходимо было найти ресурсы на выкуп здания», – объяснил глава администрации.

Город проанализировал ситуацию с кинотеатром «Атлантика». После открытия кинозалов в «Северном Нагорном» и «Мурманск Молле» выручка «Атлантики» за год упала на 250%, отметил Сысоев. При таких показателях было принято решение, что эксплуатировать ее как кинотеатр не выгодно. С 2015 года там размещается драмтеатр. Договор аренды заключен до 2020 года, театр сейчас возмещает, по сути, только расходы за коммунальные услуги.

«С момента постройки «Атлантики» в 1985 году в ней не было капремонта. Здание требует реконструкции, необходимо модернизировать систему вентиляции, отопления. На реконструкцию нужно порядка 180-200 млн. Кроме того, требуется модернизация системы электробезопасности, пожаротушения, обустройства для маломобильных граждан, – рассказал Сысоев. – Может ли в таких условиях «Атлантика» служить базой для размещения культурного учреждения?».

В итоге было принято решение о реализации бывшего кинотеатра в соответствии с существующим законодательством для получения средств выкупа гостиницы «Север». Сделка была осуществлена в конце прошлого года в объеме 50 млн рублей, отметил Андрей Сысоев.