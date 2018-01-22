Судебный пристав притворилась невестой, чтобы добраться до должника

22 Января 2018 года, 14:19

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Судебным приставам пришлось идти на ухищрение, чтобы добиться встречи с должником. Житель Мурманска задолжал своей бывшей жене более 300 тысяч рублей по алиментам.

На требования судебного пристава о явке должник не реагировал, дверь квартиры по месту регистрации никто не открывал. Должник был объявлен в розыск.

Судебный пристав по розыску в одной из социальных сетей в Интернете нашел страницу неплательщика. Мужчина занимался продажей одежды и обуви. Пристав под видом покупателя написала ему о желании приобрести свадебное платье. Продавец и «покупатель» договорились о встрече.

В назначенное время на встречу пришла не «невеста», а судебные приставы, которые и доставили должника в отдел, где на него был составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.

Фото: Tumix.ru