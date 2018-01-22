Экипажи МиГ-31 и Су-24 Северного флота приступили к тренировкам в сложных метеоусловиях

22 Января 2018 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 января/ БИ-ПОРТ - Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в сложных метеоусловиях Заполярья. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Полёты совершаются, в том числе и ночью.

Лётчики совершенствуют навыки совершения взлета-посадки при снегопаде, низкой облачности и плохой видимости. Выполняются полеты с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа во всем диапазоне высот, скоростей и перегрузок.