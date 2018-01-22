Мурманский рыбный порт может остаться без причалов

22 Января 2018 года, 14:54

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – С 1 февраля 2018 года Мурманский морской рыбный порт может остаться без причалов, а значит и возможности разгружать суда с рыбой. 31 января истекает срок доверительного управления причалами, находящимися в собственности Росимущества. Ведомство в одностороннем порядке решило расторгнуть договор с портом – соответствующая возможность была прописаны в документе ещё во времена предыдущего собственника порта и перешли новому в качестве обременения.

Как рассказали «Би-порту» в ММРП, в июле 2017 года руководство предприятия предложило Правительству РФ заключить концессионное соглашение, в рамках которого порт смог бы продолжить эксплуатацию и модернизацию причалов. Тогда в Минэкономразвития идея была поддержана. Готовилось даже некое распоряжение правительства. Но этого так и не произошло. В октябре прошлого года Росимущество направило в адрес порта уведомление о досрочном расторжении 30 января 2018 года договора доверительного управления причалами. В ноябре порт обратился напрямую в Росимущество с просьбой заключить договор аренды в отношении причалов порта на бесконкурсной основе. По крайней мере до того времени, пока не будет решён вопрос с концессионным соглашением.

«Всего за ноябрь-декабрь 2017 года портовики отправили 9 обращений и уведомлений по складывающейся ситуации в Минэкономразвития РФ, Росимущество и администрацию Президента. Но никакой реакции на эти письма нет до сих пор», - сообщили агентству в пресс-службе порта.

В этой связи уже почти через неделю порт не сможет принимать суда с рыбой и другими грузами – всего более 400 договоров на обслуживание. А на носу долгожданная мойвенная путина.

В порту также уточнили, что 23 января в Росимуществе может состояться совещание, посвящённое данной проблеме. Ожидается, что в нём примут участие представители Минэкономразвития и Росрыболовства.