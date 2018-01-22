В Мурманске собрали 21 тонну макулатуры за 2017 год

22 Января 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Проект «Сдал макулатуру – спас дерево» мурманской общественной экологической организации «Природа и Молодежь» подводит итоги года: 21 тонну макулатуры собрали мурманчане в 2017 году или же спасли 210 деревьев.

Целый год к акциям по сбору макулатуры присоединялись неравнодушные жители города, школы и ВУЗы, многочисленные офисы, редакции СМИ, комитеты и министерства, общественные организации.

В декабре 2017 год ПиМ стал сотрудничать с новой компанией. Теперь макулатура поедет еще дальше – Старый Оскол на заводы целлюлозно-бумажной промышленности. Там из бумажного сырья будут произведены картон и упаковочная бумага.

В 2018 году сборы макулатуры также будут проходить каждый месяц (за исключением летнего периода). В ближайшее время организация выложит календарь сборов на полугодие вперед.

Следующая акция пройдет 1-2 февраля.