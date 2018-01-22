Прокуратура нашла нарушения на дорогах Кандалакши

22 Января 2018 года, 15:43

КАНДАЛАКША/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кандалакши провела совместную с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» выездную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Кандалакши.

Установлено, что требования Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» не исполняются.

В нарушение данного ГОСТа на территории Кандалакши снежные валы формируются на пересечениях дорог и улиц в одном уровне, ближе 5 метров от пешеходных переходов, ближе 20 метров от остановочных пунктов, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями, а также на тротуарах.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес МКУ «Управление городским хозяйством» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Постановление находится на рассмотрении в суде.

Кроме того, для устранения выявленных нарушений в адрес администрации Кандалакши внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования контролируется прокуратурой города.