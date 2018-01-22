Мончегорская управляющая компания задолжала ресурсникам около 2 млн рублей

22 Января 2018 года, 16:18

МОНЧЕГОРСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Уголовное дело возбуждено в Мончегорске по факту злоупотребления должностными полномочиями. В преступлении подозревают одного из руководителей управляющей компании.

По версии следствия, в период с мая 2015 года по октябрь 2017 года должностное лицо из числа руководства ООО «Комфорт-сервис», оказывающего услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, получив на расчетные счета Общества денежные средства от жильцов, не перечислило их ресурсоснабжающим организациям города в сумме не менее 2 миллионов рублей.

В настоящее время изъята необходимая бухгалтерская и финансовая документация, назначены соответствующие экспертные исследования для установления суммы причиненного ущерба. Проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления.