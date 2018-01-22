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Главная » НОВОСТИ » В 2018 году в России все федеральные трассы доведут до нормативов
 
 
 
 
22 Января 2018 года, 16:32

В 2018 году в России все федеральные трассы доведут до нормативов


РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году намерено довести 100% федеральных трасс до нормативного состояния, всего их в стране порядка 50 тысяч км.

«Затем для поддержания потребуется ежегодно ремонтировать примерно 15% дорог от общей протяженности федеральной сети. Это примерно 7–7,5 тысяч дорог», — пояснили «Известиям» в агентстве.

В прошлом году началась реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Под нормативным состоянием трассы имеется в виду ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Поэтому регламенту на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок и других дефектов. Дорожные знаки, разметка и светофоры должны быть хорошо видны водителям. Требования были приняты в 2011 году и вступили в силу в 2015.

Проект предполагает, что к 2025 году до норматива будет доведено 85% дорог всех типов (федерального, регионального и местного значения). Однако в проекте пока участвуют 38 городских агломераций (с населением от 500 тысяч человек), 36 регионов — это 50 тысяч км трасс. Всего в России, по информации Росавтодора, 1,5 млн км дорог.

По данным паспорта проекта, в 2016 году в агломерациях нормативам соответствовало 38% дорог, по итогам 2017 — уже 52,5%.

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    array(6) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36359" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(1605) "у нас нет НИ ОДНОЙ федеральной трассы с 4мя полосами движения в стране, ВООБЩЕ НЕТ ТАКИХ! Это разве не бред? Посмотрите на дорожную сеть хайвеев Китая, которую они создали за последние 10 лет. Они там строят хорошие широкие дороги какими-то бешенными темпами, а у нас дыру на асфальте залатать не могут по полгода. По-моему просто какой-то маразм, если честно. Как это можно понять с учётом что у нас не бедная в плане ресурсов страна - я не знаю. А тут вместо строительства нормальных безопасных дорог говорят о каком-то очевидном факте, что в дороге не должно быть ям и прочего. Ну спасибо и на этом... что ям не будет. Да от вашего РЕМОНТА можно быстрее колёса сломать, чем от ям. Расковыряют асфальт в глубину на 10 см и даже предупреждающего знака не поставят. Едешь и бухается в этих местах. Ещё и лоскутами какими-то дорогу ремонтируют, тут кусочек, тут кусочек, просто замучаешься ехать." ["date"]=> string(19) "2018-01-22 17:58:44" ["autor"]=> string(10) "Антон" ["email"]=> string(17) "nikifmihail@ya.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "5.142.200.115" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73825338" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36360" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(122) "Успеют аккурат в 18 марта . дню выборов президента России В.В.Путина!" ["date"]=> string(19) "2018-01-22 18:28:49" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(13) "5.142.212.118" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73825976" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36361" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(115) "По хорошим дорогам войска НАТО могут быстро Москвы достигнуть." ["date"]=> string(19) "2018-01-22 18:29:45" ["autor"]=> string(29) "Голь перекатная" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(49) "http://graph.facebook.com/100007811198904/picture" ["ip"]=> string(13) "5.142.212.118" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73825997" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36367" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(83) "Влажно мечтаешь об этом, Василий Николаевич?.." ["date"]=> string(19) "2018-01-22 19:50:03" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(13) "217.66.156.70" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73827877" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36377" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(106) "В отпуск езжу на машине вроде дорога хорошая .Федеральная." ["date"]=> string(19) "2018-01-22 21:35:18" ["autor"]=> string(15) "Местный." ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.68.106.72" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73831503" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36378" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210371.html" ["comment"]=> string(360) "Как вдохновенно Вы врете, однако))) Прямо душа радуется. В Крым бы съездили, что ли)) Тогда бы увидели, что М4 на отдельных участках не то что 4, а все 8 полос имеет))) https://ru.wikipedia.org/wiki/М-4_«Дон»" ["date"]=> string(19) "2018-01-22 21:53:19" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.174.44" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73832335" } }
  • у нас нет НИ ОДНОЙ федеральной трассы с 4мя полосами движения в стране, ВООБЩЕ НЕТ ТАКИХ! Это разве не бред? Посмотрите на дорожную сеть хайвеев Китая, которую они создали за последние 10 лет. Они там строят хорошие широкие дороги какими-то бешенными темпами, а у нас дыру на асфальте залатать не могут по полгода. По-моему просто какой-то маразм, если честно. Как это можно понять с учётом что у нас не бедная в плане ресурсов страна - я не знаю. А тут вместо строительства нормальных безопасных дорог говорят о каком-то очевидном факте, что в дороге не должно быть ям и прочего. Ну спасибо и на этом... что ям не будет. Да от вашего РЕМОНТА можно быстрее колёса сломать, чем от ям. Расковыряют асфальт в глубину на 10 см и даже предупреждающего знака не поставят. Едешь и бухается в этих местах. Ещё и лоскутами какими-то дорогу ремонтируют, тут кусочек, тут кусочек, просто замучаешься ехать.
  • Успеют аккурат в 18 марта . дню выборов президента России В.В.Путина!
  • По хорошим дорогам войска НАТО могут быстро Москвы достигнуть.
  • Влажно мечтаешь об этом, Василий Николаевич?..
  • В отпуск езжу на машине вроде дорога хорошая .Федеральная.
  • Как вдохновенно Вы врете, однако))) Прямо душа радуется. В Крым бы съездили, что ли)) Тогда бы увидели, что М4 на отдельных участках не то что 4, а все 8 полос имеет))) https://ru.wikipedia.org/wiki/М-4_«Дон»
 
 
 
 
 
 
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