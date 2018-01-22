В 2018 году в России все федеральные трассы доведут до нормативов

22 Января 2018 года, 16:32

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году намерено довести 100% федеральных трасс до нормативного состояния, всего их в стране порядка 50 тысяч км.

«Затем для поддержания потребуется ежегодно ремонтировать примерно 15% дорог от общей протяженности федеральной сети. Это примерно 7–7,5 тысяч дорог», — пояснили «Известиям» в агентстве.

В прошлом году началась реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Под нормативным состоянием трассы имеется в виду ее соответствие нормам техрегламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Поэтому регламенту на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок и других дефектов. Дорожные знаки, разметка и светофоры должны быть хорошо видны водителям. Требования были приняты в 2011 году и вступили в силу в 2015.

Проект предполагает, что к 2025 году до норматива будет доведено 85% дорог всех типов (федерального, регионального и местного значения). Однако в проекте пока участвуют 38 городских агломераций (с населением от 500 тысяч человек), 36 регионов — это 50 тысяч км трасс. Всего в России, по информации Росавтодора, 1,5 млн км дорог.

По данным паспорта проекта, в 2016 году в агломерациях нормативам соответствовало 38% дорог, по итогам 2017 — уже 52,5%.