«Олкон» в 2017 году достиг рекордного уровня качества железорудного концентрата

22 Января 2018 года, 16:47

ОЛЕНЕГОРСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ - АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») в 2017 году достигло рекордного уровня качества железорудного концентрата. Содержание железа в выпускаемой продукции в среднем за прошлый год составило 67,2%.

В 2016 году содержание железа в концентрате составляло 66,4%, а в 2015 – 65,8%. Достичь рекордных показателей удалось за счет масштабной модернизации оборудования на дробильно-обогатительной фабрике «Олкона».

С 2013 года на предприятии установили 20 новых грохотов, обновили переделы измельчения и обогащения. Реконструированы сепараторы первой стадии мокрой магнитной сепарации. Также изменена водно-шламовая схема оборотного водоснабжения. Эти меры позволили снизить циркуляционную нагрузку и повысить эффективность процесса обогащения.

«В 2017 году Оленегорский горно-обогатительный комбинат не только обеспечил рекордное качество продукции, но и выполнил целевые показатели производства и отгрузки железорудного концентрата в адрес нашего основного клиента – Череповецкого металлургического комбината», – прокомментировал исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

Железорудный концентрат – основной компонент шихты для производства агломерата.