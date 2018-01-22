Сожительство хотят приравнять к официальным бракам

22 Января 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс России понятие «фактические брачные отношения», пишет ТАСС.

Это понятие, по сути, приравнивает незарегистрированные отношения к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.

«Фактические брачные отношения – не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», – следует из текста законопроекта.