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Главная » НОВОСТИ » В рыбоводных садках в губе Титовка нормализовалась эпизодическая ситуация
 
 
 
 
22 Января 2018 года, 17:18

В рыбоводных садках в губе Титовка нормализовалась эпизодическая ситуация


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 января/ БИ-ПОРТ - Специалисты-ихтиопатологи Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных провели эпизоотическое обследование морского садкового комплекса ООО «Русское море – аквакультура», расположенного в губе Титовка Баренцева моря. Комплекс предназначен для выращивания форели в морском цикле. В результате обследования установлено, что эпизоотическая ситуация в рыбоводном хозяйстве благополучна.

«Детальное ихтиопатологическое исследование содержавшейся в условиях садкового комплекса рыбы подтвердило отсутствие признаков опасных инфекционных и инвазионных болезней», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ходе мероприятия фактов нарушения ветеринарного законодательства РФ при осуществлении аквакультурного выращивания рыбы не выявлено.

До конца третьей декады января 2018 года запланирован выезд в садковые комплексы, расположенные в губах Долгая Западная и Зеленецкая Западная.

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  • Прямые результаты крещения?
  • Рыбу выращивают у нас ,а на продажу везут в Москву.А налоги кому платят? А законно ли используют воду моря Мурманского? А гуамно куда сливають? И воще чьи они будут?
 
 
 
 
 
 
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