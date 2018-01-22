В рыбоводных садках в губе Титовка нормализовалась эпизодическая ситуация

22 Января 2018 года, 17:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 января/ БИ-ПОРТ - Специалисты-ихтиопатологи Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных провели эпизоотическое обследование морского садкового комплекса ООО «Русское море – аквакультура», расположенного в губе Титовка Баренцева моря. Комплекс предназначен для выращивания форели в морском цикле. В результате обследования установлено, что эпизоотическая ситуация в рыбоводном хозяйстве благополучна.

«Детальное ихтиопатологическое исследование содержавшейся в условиях садкового комплекса рыбы подтвердило отсутствие признаков опасных инфекционных и инвазионных болезней», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ходе мероприятия фактов нарушения ветеринарного законодательства РФ при осуществлении аквакультурного выращивания рыбы не выявлено.

До конца третьей декады января 2018 года запланирован выезд в садковые комплексы, расположенные в губах Долгая Западная и Зеленецкая Западная.