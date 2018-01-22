В зимние каникулы россияне чаще посещали общепит

22 Января 2018 года, 17:54

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В новогодние каникулы россияне чаще выбирали походы в кафе и рестораны, чем посещение магазинов, пишут «Известия».

Так, количество пробитых чеков в общепите в новогодние праздники на 20% превысило число трансакций в магазинах. В 2017 году подобной тенденции не было. По данным онлайн-касс, больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания.

Средний чек покупок в общепите составил почти 500 рублей. Он был ниже аналогичного при покупках в магазинах на 25–30%. Лидерами продаж в супермаркетах на каникулах стали фрукты, пиво, слабый алкоголь и газированные напитки. Также потребители выбирали себе верхнюю одежду.