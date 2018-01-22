Индекс потребительских настроений россиян стал выше

22 Января 2018 года, 17:24

РОССИЯ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Индекс потребительских настроений (ИПН) россиян в 2017 году продемонстрировал лучшую динамику с 2015 года. На конец декабря он составил 99 пунктов – на семь пунктов больше, чем в декабре 2016 года, пишет газета «Известия».

Рост показателя обусловлен тем, что в прошлом году Россия вышла из острой фазы кризиса. Экономика приспособилась к относительно низким ценам на нефть, выросли реальные зарплаты населения. В связи с этим граждане стали больше потреблять.

Важную роль также играет исторически низкая инфляция. По данным Росстата, в прошлом году она составила всего лишь 2,5%. Снизились и инфляционные ожидания населения. Так, на конец года они составили 10% – самый низкий показатель за всю историю наблюдений. Опустился и прогнозируемый годовой рост цен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе